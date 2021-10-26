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Экономика

В ЕАЭС испробуют новую технологию таможенных операций при электронной торговле

Параллельно с формированием поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия будет реализовывать пилотные проекты, которые позволят апробировать новую технологию совершения таможенных операций в электронной торговле товарами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Комиссия уже приняла ряд актов Евразийского экономического союза, обеспечив нормативную платформу для эксперимента. Работа по пилотному проекту будет проводиться в ЕАЭС до 31 декабря 2022 года.

Сегодня в государствах Евразийского экономического союза формируется новая концепция таможенного регулирования внешней электронной торговли товарами. С конца 2020-го ЕЭК начала формирование пакета поправок в Таможенный кодекс союза для регулирования перемещения товаров электронной торговли. Эта работа продолжается. Сейчас страны ЕАЭС завершают первое внутригосударственное согласование подготовленных документов.

«Мы не одни в попытках найти оптимальный формат регулирования. Во всем мире происходит формирование подходов к лучшему регулированию электронной торговли, что и обуславливает наличие экспериментов и пилотных проектов», — подчеркнул директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.

Формирование нового таможенного законодательства союза основывается на международных стандартах, в частности на Рамочных стандартах трансграничной электронной торговли Всемирной таможенной организации, в разработке которых комиссия также принимала активное участие.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211706/
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