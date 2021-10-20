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Экономика

В ЕАЭС обнулили пошлину на марганцевые руды и концентраты

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о снижении ввозных таможенных пошлин на марганцевые руды и концентраты с 5 до 0 процентов сроком два года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что эти товары являются сырьем для производства ферросплавов в металлургической промышленности. В ЕАЭС такая продукция производится только в Казахстане. Но имеющиеся объемы не позволяют обеспечить потребности в товаре в полной мере.

«Введение предлагаемой меры будет способствовать устранению дефицита рассматриваемых товаров на рынке ЕАЭС, повышению конкурентоспособности и увеличению загрузки производственных мощностей по выпуску ферросплавов в ЕАЭС», — заметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Вступление в силу решения коллегии комиссии по этому вопросу предусмотрено не ранее 2 января 2022-го. Это связано с введением со следующего года новой редакции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единого таможенного тарифа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211053/
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