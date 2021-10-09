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Экономика

За год уголь в Кыргызстане подорожал на 715 сомов

Потребительские цены на уголь на 7 октября 2021 года по сравнению с октябрем прошлого года в среднем по республике повысились на 715,8 сома, или на 16,1 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (2,5 тысячи сомов), городах Балыкчи (4 тысячи сомов) и Токтогуле (4 тысячи 373,2 сома). В то же время наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в городах Ноокате (8 тысяч 390,2 сома), Баткене (8 тысяч 377,7 сома) и Исфане (6,5 тысячи сомов).

Наиболее значительный рост цен на уголь по сравнению с октябрем прошлого года отмечен в городах Кербене — на 2 тысячи 603,1 сома, или в 1,7 раза, Джалал- Абаде — на 1 тысячу 652,1 сома, или на 34,7 процента, Нарыне — на 1 тысячу сомов, или на 28,6 процента и Баткене — на 1 тысячу 739,6 сома, или на 26,2 процента. В Таласе цена снизилась на 61,8 сома за тонну, или на 1,1 процента.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209810/
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