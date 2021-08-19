Россия предлагает создать новую программу сотрудничества с Кыргызстаном

Министерство экономического развития России предложило разработать новую программу экономического сотрудничества с Кыргызстаном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня состоялась встреча министра экономического развития России Максима Решетникова с заместителем председателя кабинета министров — министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым. Стороны обсудили торгово-экономическое, гуманитарное и инвестиционное сотрудничество двух стран.

Максим Решетников отметил, что по итогам прошлого года Россия стала лидером во внешнеторговом обороте Кыргызстана (27 процентов), обогнав по показателю Китай.

За пять месяцев этого года доля Российской Федерации возросла и превысила 30 процентов.

«За первое полугодие товарооборот между нашими государствами вырос более чем на 37 процентов к аналогичному периоду 2020-го. Рассчитываем, что нам удастся сохранить этот тренд», — сказал он.

Максим Решетников также указал на активное инвестиционное сотрудничество Москвы и Бишкека. К началу 2020-го на рынке Кыргызстана работали почти 800 компаний с российским участием. В прошлом году из России поступила четверть всех иностранных инвестиций в Кыргызстан ($1,8 миллиарда). Одним из драйверов двустороннего взаимодействия РФ и КР стала межправительственная программа экономического сотрудничества на 2018-2021 годы, добавил российский чиновник.

«В этом году она завершается, мы предлагаем приступить к разработке проекта программы на следующий период», — сказал он.

Среди перспективных направлений взаимодействия Максим Решетников назвал такие сферы, как цифровая экономика, транспорт и логистика, промышленная и агропромышленная кооперация, совместная работа в гуманитарной области. Кроме того, одним из ключевых аспектов отношений стран остается межрегиональное сотрудничество.

«Более 70 российских субъектов поддерживают торгово-экономические связи с Кыргызстаном. Повышенный интерес к наращиванию взаимодействия наблюдается у Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — отметил он.

По словам чиновника, нарастить двустороннее сотрудничество помогает созданный в 2014-м Российско-Кыргызский фонд развития. Важную роль также играет группа компаний Российского экспортного центра. В этом году она предоставила услуги финансовой и нефинансовой поддержки компаниям на $47,5 миллиона.