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Экономика

Аскар Сыдыков: Зачем нам законы, если при режиме ЧС все решает кабмин?

«Если в режиме ЧС в экономике кабмин может все принимать, тогда, может, и парламент не нужен? Пусть будут только акты кабмина и президента», — прокомментировал 24.kg законопроект исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

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По его словам, у бизнеса вызывают опасения сообщения, что принятый депутатами законопроект о режиме ЧС в экономике снова переделывают. В итоге непонятно, каким он, вообще, будет.

«Этот закон дает широкие полномочия. Фактически все кабмин сможет делать: и ставки налогов регулировать, и тарифы, и приватизацию, и бюджетную политику в определенных размерах. Но зачем тогда законы? Пусть будут только акты кабмина», — высказался Аскар Сыдыков.

«Институт бизнес-омбудсмена хороший анализ провел по этому поводу. Там говорится, что основное ожидание у бизнеса — это определенность и предсказуемость госполитики. Если у нас НДС — 12 процентов, то бизнес должен знать, что завтра он не будет 20 процентов. Но закон о ЧС в экономике дает кабинету министров такие полномочия, что завтра могут быть любая ставка налогов, любые тарифы. Мы готовим письменное обращение по режиму ЧС в экономике и направим инициаторам», — заключил он.

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Глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева также сообщила 24.kg, что бизнесмены написали обращение к главе государства в связи с последними решениями кабмина.

«Честно говоря, непонятно, зачем это все делается, что думают и чего хотят добиться такими решениями. Мы уже написали обращение к президенту. Он подписал два указа о защите и поддержке бизнеса. Но где эта поддержка?» — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203628/
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