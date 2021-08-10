Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю вернуть 200 тысяч сомов

Институт бизнес-омбудсмена помог предпринимателю получить оплату на сумму свыше 200 тысяч сомов, ранее удержанную в качестве штрафных санкций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, в 2019 году субъект предпринимательства поставил одному из госорганов системы контроля управления доступом автоматические камеры хранения и автоматизированные ключницы. С учетом монтажа и ввода в эксплуатацию стоимость проекта составила 4 миллиона 547 тысяч 250 сомов.

«Но получить полную оплату товаров и оказанных услуг он не смог из-за того, что государственный орган удержал 303 тысячи 412,6 сома в качестве штрафных санкций. Субъект предпринимательства не был согласен с размером штрафных санкций и в течение двух лет пытался разрешить сложившуюся ситуацию. После многочисленных безуспешных попыток представитель бизнеса подал жалобу бизнес-омбудсмену», — говорится в сообщении.

Рассмотрев полученные документы, сотрудники секретариата бизнес-омбудсмена направили письменные запросы в государственный орган, а также встретились с его руководством. После этого сотрудники инициировали встречу представителей госоргана и субъекта бизнеса для обсуждения законности удержания штрафных санкций. В ходе переговоров стороны пришли к мирному соглашению и пересчитали сумму, подлежащую удержанию в рамках оказанного договора.