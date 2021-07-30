В ЕАЭС разработают межгосударственные стандарты по качеству мяса

В Евразийском экономическом союзе утверждена программа по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту на мясо и мясную продукцию. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Отмечается, что программа предусматривает разработку 53 межгосударственных стандартов. Из них 34 — на основе национальных стандартов, один — на основе методик. Еще 15 предусмотрены к разработке впервые.

За Казахстаном закреплена разработка пяти стандартов, за Кыргызстаном — одного, за Россией — 47.

«Разработка 47 межгосударственных стандартов предусмотрена для идентификации различных видов продуктов убоя (конины, свинины, мяса яков, баранины, ягнятины и других) и мясной продукции (колбас, консервов, паштетов, кулинарных изделий, мясной продукции для детского питания и других). Шесть стандартов создадут для проведения исследований при оценке соответствия объектов регулирования требованиям техрегламента (методы определения токсичных элементов ртути и свинца; содержания рисовой и пшеничной муки в консервах для детского питания; генетически модифицированных источников растительного происхождения и других)», — говорится в сообщении.