На автозаправках страны увеличился объем продажи топлива

После установки на АЗС автоматизированной системы управления в республике наблюдается рост объема реализации ГСМ через автозаправки. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

За шесть месяцев 2021 года объем реализации ГСМ через АЗС составил 696,3 миллиона литров на 26,2 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го показатель вырос на 49,5 процента по объему проданного топлива и на 70,5 процента — по выручке от его реализации.

На сегодня 987 из 1 тысячи 104 зарегистрированных автозаправочных станций работают с применением АСУ.

Напомним, что автозаправочные станции с 1 июля 2020 года в рамках проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» применяют автоматизированную систему управления (АСУ) и ККМ с функцией печати на контрольно-кассовом чеке информации о реализуемом топливе (наименование, код ТН ВЭД ЕАЭС, количество, цена за 1 литр, итоговая цена). Все данные автоматически передаются в ГНС.

Кроме того, с 1 июля 2020 года субъекты предпринимательства, занимающиеся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов, начали оформлять через информационную систему ГНС электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Данный электронный документ содержит сведения о нефти и нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные сведения.

За год оформлено 148 тысяч 36 электронных товаросопроводительных накладных на топливо.

«Внедрение автоматизированной системы управления АЗС и ЭТТН наряду с другими проектами цифровизации налоговых процедур является важным компонентом в борьбе с теневой экономикой и направлено на оптимизацию сервисного обслуживания ГНС, защиту интересов налогоплательщиков и создание благоприятных условий для развития бизнеса», — говорится в сообщении.