За полгода доходы бюджета составили 80,7 миллиарда сомов

По предварительной информации, республиканский бюджет за первое полугодие 2021 года исполнен с профицитом в сумме 575,3 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство экономики и финансов.

Общий объем совокупных доходов республиканского бюджета, по предварительным данным, за январь — июнь месяцы 2021 года составил 80 миллиардов 767 миллионов сомов. План перевыполнен на 3 миллиарда 458,1 миллиона сомов.

По сравнению с 2020-м бюджет пополнился на 28 миллиардов 296,6 миллиона сомов.

При этом по налоговым доходам поступления составили 57 миллиардов 422,8 миллиона сомов. Это на 19 миллиардов 973 миллиона сомов больше, чем в прошлом году. Неналоговые поступления (с учетом специальных счетов) сложились в сумме 20 миллиардов 163,2 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом они выросли на 8 миллиардов 968 миллионов сомов.

Общий объем совокупных расходов республиканского бюджета с начала года составил 80 миллиардов 191,7 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом траты увеличились на 10 миллиардов 45,9 миллиона сомов.