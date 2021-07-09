Вступает в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией вступит в силу 10 июля 2021 года. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

После вступления соглашения в силу беспошлинный доступ на рынок Сербии будет впервые открыт для экспортных поставок товаров из Армении и Кыргызстана. Будут созданы новые возможности доступа на сербский рынок для товаров из Беларуси, Казахстана и России.

«Несмотря на то что соглашение во многом основывается на действующих на сегодняшний день двусторонних договоренностях для этих стран, в него включен ряд современных регуляторных обязательств, призванных обеспечить стабильность, предсказуемость и прозрачность осуществления торговых операций в соответствии с международными нормами», — отметил директор департамента торговой политики ЕЭК Игорь Назарук.

Кроме того, расширяется перечень сельскохозяйственных товаров, которым будет предоставлен беспошлинный режим доступа. Сербия пока не является членом ВТО, следовательно, соглашение станет основной правовой базой для взаимной торговли между его участниками.