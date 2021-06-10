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Экономика

В ЕАЭС будут определены права и обязанности участников электронной торговли

Механизмы обеспечения контроля за соблюдением прав потребителей будут определены в рамках дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Участники рабочего совещания назвали основные направления совместной работы, результаты которой должны обеспечить безопасность потребителей стран ЕАЭС при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах.

В их числе выработка условий деятельности иностранных торговых площадок на территории ЕАЭС, противодействие недобросовестным деловым практикам, защита персональных данных потребителей.

В этом году приняты и реализуются новые рекомендации ЕЭК, которые определяют общие принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении потребителей в сфере розничной торговли товарами. Часть положений этих рекомендаций намечено включить в базовый пакет мер и мероприятий, направленных на решение задач по защите прав потребителей в электронной торговле.

«Кроме того, комиссия планирует подготовить акты по внедрению цифровых сервисов. Они помогут быстро и объективно разрешать потребительские споры», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197187/
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