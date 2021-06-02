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Экономика

Доллар в Кыргызстане почти достиг отметки в 85 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать и на сегодня достиг отметки почти в 85 сомов. За сутки он вырос в цене еще на 20-30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 84,4845 сома, а продают по 84,7-84,95 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,3719 сома (рост — на 0,9 процента).

С начала недели американская валюта подорожала на 1 сом.

Отметим, что доллар начал падать во второй половине мая. В итоге за 10 дней «американец» подешевел почти на 2 сома. Но на сегодня он уже отыграл потерянные позиции. При этом Национальный банк не проводил интервенций на валютном рынке, считая ситуацию на нем относительно стабильной.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196089/
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