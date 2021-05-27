Доллар вновь превысил отметку в 84 сома

Доллар в Кыргызстане после падения снова начал расти. Он снова превысил отметку в 84 сома.

Сейчас обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 83,4-83,75 сома, а продают по 83,9-84,1 сома. За полдня она выросла в цене на 30-40 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 83,3828 сома (рост — на 0,45 процента).

Отметим, что доллар начал падать на прошлой неделе. В итоге за 10 дней «американец» подешевел почти на 2 сома. Однако за последние два дня он почти вернулся к прежним значениям, подорожав на 1 сом.