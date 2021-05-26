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Экономика

Обратный тренд. Доллар начал дорожать

За полдня доллар в Кыргызстане сегодня подорожал на 20-30 тыйынов.

Сейчас обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 83-83,4 сома, продают по 83,4-83,5 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 83,2516 сома (падение — на 0,45 процента).

Отметим, что Нацбанк пока никак не реагирует на ситуацию с курсом доллара. НБ КР считает ее относительно стабильной.

«Снижение курса доллара США к сому в первую очередь говорит о преобладании предложения иностранной валюты над ее спросом. С начала 2021 года по 24 мая официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 0,34 процента — с 83,5 до 83,7808 сома», — рассказали 24.kg в Национальном банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195242/
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Обратный тренд. Доллар начал дорожать