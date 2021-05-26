Цифра дня. 256,7 миллиона сомов пени списали тем, кто погасил долги по налогам

С августа 2020 года 5 тысячам 749 субъектам, погасившим задолженность по налогам и страховым взносам, списано 256,7 миллиона пени и санкций. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В том числе 4 тысячам 246 налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности, списаны пени, санкции и штрафы на 187,6 миллиона сомов. Из них пени составили 159,6 миллиона сомов, налоговые санкции — 28 миллионов.

Субъекты в бюджет уплатили 312,6 миллиона сомов основной суммы налоговой задолженности.

Кроме того, 1 тысяче 503 субъектам, погасившим основную сумму задолженности по страховым взносам, списаны пени, санкции и штрафы на 69 миллионов сомов. В бюджет уплачено 148,7 миллиона сомов основной суммы задолженности по страховым взносам.

Напомним, что по закону о реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам желающие могут использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов, уплатив основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам.

При этом на 100 процентов будут списаны пени, санкции и штрафы тем плательщикам и гражданам, кто до 1 июля 2021-го погасит основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшейся до 1 июля 2020 года, и на 50 процентов тем, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2021-го.

С заявлением о реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган по месту регистрации.