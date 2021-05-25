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Экономика

В Кыргызстане предлагают упростить получение документов на строительство

Разработан и направлен на согласование новый проект положения для улучшения инвестиционного климата в сфере строительства. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Отмечается, что проект разработан для устранения излишних административных барьеров посредством упрощения процедуры получения документации на проектирование и строительство объектов недвижимости. Новый проект предусматривает объединение архитектурно-планировочных, инженерно-технических условий и получение градостроительного заключения в единый документ под названием Архитектурно-градостроительное заключение.

В ведомстве уверены, что это позволит упростить процедуру и сократить сроки рассмотрения получения предпроектных документов на проектирование и строительство объектов.

Будет увеличено количество разновидностей объектов, для которых необходимо получение разрешительных документов в упрощенном порядке, без необходимости прохождения экспертизы. При этом ответственность за соблюдение норм проектирования этих объектов должна быть четко возложена на главного архитектора (инженера) проекта.

Увеличена площадь объектов общественного назначения и индивидуальных жилых домов до 600 квадратных метров для получения документов в упрощенном порядке, без необходимости прохождения экспертизы.

Предусмотрено введение режима совмещения процессов проектирования и строительства путем внесения дополнений в положение в части, регламентирующей процессы поэтапного прохождения согласования и экспертизы проектной документации. Это позволит снизить сроки реализации инвестиционных проектов, увеличить циклы оборота финансовых средств и эффективность капитальных вложений, рационализировать использование строительной техники и производительных сил.

Введены условия проектирования, где заказчик (застройщик) выбирает проектную организацию с соответствующей лицензией, с которой заключает договор на выполнение функций генерального проектировщика и авторского надзора, сопровождение проекта при согласовании и экспертизе. Расширены ответственность технического надзора и непрерывность контроля качества строительно-монтажных работ (СМР), производимого независимым инженером-консультантом (консультационной фирмой).

При этом выдача документов на проектирование и строительство объектов, начатых строительством без их получения в установленном порядке, будет возможна при наличии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором начато строительство.

При этом также должно быть наличие положительных результатов технического обследования объекта на соответствие нормативно-техническим требованиям по обеспечению прочности, устойчивости и сейсмической безопасности, требованиям пожарной безопасности в части соблюдения параметров пожарных разрывов и проездов.

«Этот проект разработан взамен действующего положения, утвержденного постановлением правительства от 17 января 2020 года. Принятие проекта положения позволит улучшить инвестиционный климат в сфере строительства и повысит позиции Кыргызстана в международном рейтинге Doing business», — рассказал заместитель министра Уланбек Калманбетов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195016/
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