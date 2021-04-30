09:11
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Экономика

Для поддержки сома Нацбанк провел крупнейшую с начала года интервенцию

Накануне Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Продали $17,3 миллиона с расчетами на дату заключения сделки и $44 миллиона 950 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Это шестая интервенция с начала года. Всего на валютном рынке реализовали $270 миллионов 450 тысяч.

В прошлом году Национальный банк провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч. С начала 2021 года Национальный банк провел пять интервенций, продав на валютном рынке $208,2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/192161/
просмотров: 748
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года Нацбанк продал на валютном рынке $208,2 миллиона
Рост курса доллара. Нацбанк продал более $40 миллионов
Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в марте интервенцию
Нацбанк продал еще $38 миллионов для поддержки сома
Нацбанк провел первую в 2021 году интервенцию для поддержки сома
Нацбанк провел третью интервенцию в декабре по продаже долларов
Нацбанк провел вторую в декабре интервенцию
За неделю Нацбанк продал на валютном рынке $11,6 миллиона
Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома
За три дня Нацбанк продал на валютном рынке $25,2 миллиона
Популярные новости
Проблемы с&nbsp;инвесторами. Как власти Кыргызстана могут изменить ситуацию Проблемы с инвесторами. Как власти Кыргызстана могут изменить ситуацию
Нацбанк: Возможное повышение тарифов внесет дополнительный вклад в&nbsp;инфляцию Нацбанк: Возможное повышение тарифов внесет дополнительный вклад в инфляцию
Нацбанк повысил учетную ставку еще на&nbsp;1&nbsp;процент&nbsp;&mdash; до&nbsp;6,5 процента Нацбанк повысил учетную ставку еще на 1 процент — до 6,5 процента
Госдолг Кыргызстана. На&nbsp;каждого жителя приходится по&nbsp;$745,6 Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $745,6
Бизнес
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
30 апреля, пятница
09:06
ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
09:02
УВД Баткенской области: Ситуация вблизи границы остается напряженной
08:55
«Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть голов в полуфинале Лиги Европы УЕФА
08:49
Ситуация на границе. ООН выразила обеспокоенность
08:44
На КПП «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном появится новый мост через реку Чу