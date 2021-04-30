Для поддержки сома Нацбанк провел крупнейшую с начала года интервенцию

Накануне Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Продали $17,3 миллиона с расчетами на дату заключения сделки и $44 миллиона 950 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Это шестая интервенция с начала года. Всего на валютном рынке реализовали $270 миллионов 450 тысяч.

В прошлом году Национальный банк провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч. С начала 2021 года Национальный банк провел пять интервенций, продав на валютном рынке $208,2 миллиона.