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Экономика

В ЕАЭС будут поддерживать кооперацию при внедрении технологий

В ближайшие пять лет Евразийская экономическая комиссия намерена внедрить механизмы стимулирования кооперации при разработке технологий для различных отраслей экономики Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам заместителя директора департамента промышленной политики ЕЭК Жаслана Азенова, это будет сделано в рамках реализации основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.

«В ЕАЭС прорабатываются вопросы трансфера технологий, выстраивания научно-технологических альянсов (партнерств) с третьими странами. ЕЭК через введение правовых актов администрирования рынков может влиять на технологическую повестку Евразийского экономического союза», — отметил Жаслан Азенов.

В качестве основных источников финансирования будущих технологических проектов прорабатываются возможности привлечения Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, Международного финансового центра «Астана», национальных государственных программ, суверенных фондов и инвестиционных компаний, национальных банков развития и коммерческих банков государств-членов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190874/
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