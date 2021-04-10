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Экономика

ЕАЭС и Узбекистан расширят сотрудничество в легкой промышленности

Страны Евразийского экономического союза готовы расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что в 2020 году хлопчатобумажная пряжа стала основным импортируемым из Узбекистана в ЕАЭС товаром. Ее доля в общем объеме импорта составила 9 процентов. 

«Реализация потенциала кооперационного сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Узбекистаном позволит выстроить прочную цепочку от хлопкового поля до потребительской полки. Предприятия союза не должны испытывать нехватки сырья в легпроме с учетом наращивания Узбекистаном производственных мощностей по переработке хлопка и установившихся кооперационных связей», — подчеркнул заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Тигран Арутюнян.

Представители Узбекистана сообщили, что уже сегодня в республике созданы мощности по полной переработке хлопкового волокна. И в ближайшие годы страна намерена увеличить объемы переработки пряжи как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

Предложено рассмотреть возможность реализации в России и других государствах ЕАЭС совместных проектов в сфере легкой промышленности. Отмечена важность подготовки инженерных и научных кадров на базе вузов стран союза и Узбекистана и повышения квалификации кадров для текстильной и швейной отраслей. Такой проект уже запланирован на базе Текстильной академии Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/189454/
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