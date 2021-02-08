Единую налоговую декларацию сдали более 23 тысяч налогоплательщиков

На 8 февраля 2021 года Единую налоговую декларацию представили 23 тысячи 658 налогоплательщиков. Об этом сообщили в ГНС.

В том числе ЕНД представили 5 тысяч 541 юридическое лицо, 11 тысяч 720 индивидуальных предпринимателей, 3 тысячи 519 физических лиц, 948 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 1 тысяча 930 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, что юридические лица до 1 марта, физические лица до 1 апреля должны отчитаться о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.