Повысились ставки акцизного налога на алкогольную продукцию

С января 2021 года установлены новые ставки акциза на этиловый спирт и отдельные виды алкогольной продукции. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Это сделано для гармонизации ставок акцизов со странами Евразийского экономического союза. Акцизы на водку и ликероводочные изделия, крепленые напитки повышены со 100 сомов до 120 сомов за
Ставка акциза на этиловый спирт установлена в размере 120 сомов за
«Акциз на коньяк повышен с 70 до 80 сомов за литр. В 2022 году эта сумма будет составлять 90 сомов за литр, в 2023-м — 100 сомов. Акциз на слабоалкогольные напитки остался на уровне 200 сомов за литр», — говорится в сообщении.