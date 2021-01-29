Повысились ставки акцизного налога на алкогольную продукцию

С января 2021 года установлены новые ставки акциза на этиловый спирт и отдельные виды алкогольной продукции. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Это сделано для гармонизации ставок акцизов со странами Евразийского экономического союза. Акцизы на водку и ликероводочные изделия, крепленые напитки повышены со 100 сомов до 120 сомов за 1 литр . В 2022 году акциз составит 140 сомов, с 2023-го — 160 сомов.

Ставка акциза на этиловый спирт установлена в размере 120 сомов за 1 литр , ранее она была 100 сомов. В следующие два года акцизный налог будет повышаться на 20 сомов ежегодно.

«Акциз на коньяк повышен с 70 до 80 сомов за литр. В 2022 году эта сумма будет составлять 90 сомов за литр, в 2023-м — 100 сомов. Акциз на слабоалкогольные напитки остался на уровне 200 сомов за литр», — говорится в сообщении.