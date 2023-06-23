Цифра дня. 275 миллионов сомов поступило от акциза на безалкогольные напитки

За пять месяцев 2023 года собрано 275,6 миллиона сомов акцизного налога на безалкогольные напитки. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В целом с начала введения акцизного налога на этот вид продукции в бюджет поступило 445,9 миллиона сомов.

Напомним, что с 1 июля 2022 года производство и импорт на территорию Кыргызстана безалкогольных напитков (вода, содержащая сахар или его заменитель, или вкусо-ароматические вещества), отнесенные к товарной позиции ТН ВЭД 2202, облагаются акцизным налогом.