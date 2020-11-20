Интервенции продолжаются. Нацбанк в пятый раз за месяц вышел на валютный рынок

Национальный банк продолжает продавать доллары на валютном рынке, чтобы поддержать сом. На этой неделе он провел уже четвертую интервенцию.

Накануне продано $3 миллиона с расчетами на дату, отличную от даты сделки. Отметим, что 16 ноября Нацбанк продал $21,4 миллиона. На следующий день регулятор вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР вновь продавал доллары. На сей раз реализовано $1,3 миллиона.

С начала ноября Нацбанк продал на валютном рынке $53,3 миллиона.

Доллар «штормит» второй месяц. Для сглаживания колебаний на валютном рынке Нацбанку пришлось продать рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели доллар вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако в выходные снова вырос до 84,5 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.