В ЕАЭС хотят продлить антидемпинговые пошлины на трубы из Украины

Евразийская экономическая комиссия планирует продлить антидемпинговые меры на бесшовные трубы из Украины. Об этом сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

По ее словам, антидемпинговая пошлина на бесшовные трубы из нержавеющей стали из Украины действует с 26 февраля 2016 года. Срок действия меры составляет пять лет. Но по инициативе производителей стран союза в октябре 2020-го департамент защиты внутреннего рынка комиссии начал повторное расследование, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев — в октябре 2021 года.

«С учетом срока истечения действия пошлины, а также сроков проведения расследования коллегия ЕЭК будет рассматривать вопрос возможного продления действия меры в начале следующего года. Сейчас размер пошлины составляет от 4,32 до 18,96 процента от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя», — подчеркнула Ия Малкина.