10:44
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Экономика

В ЕАЭС хотят продлить антидемпинговые пошлины на трубы из Украины

Евразийская экономическая комиссия планирует продлить антидемпинговые меры на бесшовные трубы из Украины. Об этом сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

По ее словам, антидемпинговая пошлина на бесшовные трубы из нержавеющей стали из Украины действует с 26 февраля 2016 года. Срок действия меры составляет пять лет. Но по инициативе производителей стран союза в октябре 2020-го департамент защиты внутреннего рынка комиссии начал повторное расследование, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев — в октябре 2021 года.

«С учетом срока истечения действия пошлины, а также сроков проведения расследования коллегия ЕЭК будет рассматривать вопрос возможного продления действия меры в начале следующего года. Сейчас размер пошлины составляет от 4,32 до 18,96 процента от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя», — подчеркнула Ия Малкина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172971/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
ЕЭК продлила действие антидемпинговых пошлин на бульдозеры из КНР
Продлена антидемпинговая мера в отношении кухонных и столовых приборов из КНР
ЕАЭС защищает внутренних производителей. Введена пошлина для украинских товаров
Популярные новости
Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и&nbsp;не&nbsp;будет Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в&nbsp;ноябре интервенцию Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в ноябре интервенцию
Захват &laquo;Кыргызалтына&raquo;. Как митингующие власть в&nbsp;госкомпании меняли Захват «Кыргызалтына». Как митингующие власть в госкомпании меняли
Доллар снова растет: уже почти 85&nbsp;сомов Доллар снова растет: уже почти 85 сомов
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
14 ноября, суббота
10:40
Выборы президента. Предварительные итоги будут подведены не позднее 12 января Выборы президента. Предварительные итоги будут подведен...
10:22
Выборы президента. Незрячий поэт Темирлан Ормуков собрался баллотироваться
10:21
Политики раскалывают общество. Активисты и журналисты обратились к властям
10:08
Кыргызстан и Таджикистан договорились не строить объекты в приграничной зоне
09:57
В ЕАЭС хотят продлить антидемпинговые пошлины на трубы из Украины