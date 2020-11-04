ЕЭК продлила действие антидемпинговых пошлин на бульдозеры из КНР

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой меры в отношении гусеничных бульдозеров из Китая мощностью до 250 лошадиных сил до июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, срок действующей меры должен был истечь 11 декабря 2020-го. Но в департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Представленные в документах сведения позволили сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта, а также причинения ущерба отрасли экономики государств — членов Евразийского экономического союза в случае прекращения действия меры.

По результатам рассмотрения заявления 30 июля этого года начато повторное расследование.

«Принимая во внимание срок истечения действия антидемпинговой пошлины, а также учитывая то, что повторное антидемпинговое расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, решено продлить действие меры до 29 июля 2021-го включительно», — подчеркнули в ЕЭК.