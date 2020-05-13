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Экономика

Продлена антидемпинговая мера в отношении кухонных и столовых приборов из КНР

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую меру в отношении китайских кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали до 15 января 2021 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, антидемпинговая пошлина на эту продукцию была установлена в мае 2015-го в размере от 15,41 до 27,1 процента от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя. Срок действия меры истекал в июне этого года.

Но в комиссию поступило заявление от нескольких фирм-производителей из стран Евразийского экономического союза о проведении повторного антидемпингового расследования.

«Представленная в документах информация позволила сделать предварительный вывод о возможности продолжения демпингового импорта кухонных и столовых приборов, а также причинения ущерба экономике государств ЕАЭС в случае прекращения действия меры», — говорится в сообщении.

На основании данных, указанных в заявлении, 16 января 2020-го началось повторное расследование. Законодательством союза предусмотрено, что срок действующей антидемпинговой пошлины продляется на период повторного расследования. С учетом того, что оно должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала, антидемпинговая мера продлена до января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152707/
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