Первый вице-премьер уверен, что Кыргызстан не ухудшит свой кредитный рейтинг

«Произошедшие события не добавляют оптимизма с точки зрения улучшения показателей в кредитном рейтинге страны», — заявил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, само наличие кредитного рейтинга — это достаточно позитивный фактор для республики. Даже несмотря на то, что рейтинг Кыргызстана на сегодня низкий. Но первый вице-премьер отметил, что само его наличие дает сигнал инвесторам, что рейтинговые агентства уже работали с этой страной, оценили все возможности и риски.

«У инвестора уже есть представление о том, какую инвестиционную модель выбирать на этом рынке, как оценивать норму доходности с таким рейтингом, как в целом формировать свою инвестиционную стратегию. Если нам удастся в ближайшей перспективе решить вопросы об обеспечении защиты инвестиций, предоставлении гарантий и по другим направлениям, то ухудшения по кредитному рейтингу не предвидится», — уверен Артем Новиков.