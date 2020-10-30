14:45
USD 81.80
EUR 95.95
RUB 1.04
Экономика

Первый вице-премьер уверен, что Кыргызстан не ухудшит свой кредитный рейтинг

«Произошедшие события не добавляют оптимизма с точки зрения улучшения показателей в кредитном рейтинге страны», — заявил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, само наличие кредитного рейтинга — это достаточно позитивный фактор для республики. Даже несмотря на то, что рейтинг Кыргызстана на сегодня низкий. Но первый вице-премьер отметил, что само его наличие дает сигнал инвесторам, что рейтинговые агентства уже работали с этой страной, оценили все возможности и риски.

«У инвестора уже есть представление о том, какую инвестиционную модель выбирать на этом рынке, как оценивать норму доходности с таким рейтингом, как в целом формировать свою инвестиционную стратегию. Если нам удастся в ближайшей перспективе решить вопросы об обеспечении защиты инвестиций, предоставлении гарантий и по другим направлениям, то ухудшения по кредитному рейтингу не предвидится», — уверен Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171418/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Артем Новиков обещает, что привилегированных предпринимателей больше не будет
Артем Новиков: У меня нет политических амбиций становиться и. о. президента
Артем Новиков и Алексей Оверчук обсудили защиту российского бизнеса в КР
Артем Новиков удивлен, что Евросоюз отложил финансирование проектов в КР
Артем Новиков встретился с послом России в Кыргызстане. О чем договорились
Артем Новиков: Бизнесу будет гарантирована безопасность и защита
Артем Новиков: Налоговая должна заниматься обслуживанием предпринимателей
Сложившаяся ситуация не подорвала доверие к банкам, считает Артем Новиков
Артем Новиков: Правительство должно обеспечить защиту и безопасность для бизнеса
За счет средств РКФР могут реабилитировать простаивающие предприятия
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане приближается к&nbsp;отметке в&nbsp;82&nbsp;сома Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 82 сома
Робин Орд-Смит: Политическая нестабильность нанесла серьезный удар экономике Робин Орд-Смит: Политическая нестабильность нанесла серьезный удар экономике
Доллар снова дорожает. Он&nbsp;вновь превысил отметку в&nbsp;81&nbsp;сом Доллар снова дорожает. Он вновь превысил отметку в 81 сом
Третий переворот и&nbsp;безнаказанность. Что будет с&nbsp;инвестиционными проектами? Третий переворот и безнаказанность. Что будет с инвестиционными проектами?
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
30 октября, пятница
14:39
Мэрия Бишкека продолжает устанавливать видеокамеры в Ленинском районе Мэрия Бишкека продолжает устанавливать видеокамеры в Ле...
14:24
Как в Бишкеке ремонтируют подземные коммуникации? Трубы обматывают скотчем
14:19
Первый вице-премьер уверен, что Кыргызстан не ухудшит свой кредитный рейтинг
14:17
Выборы президента. В ЦИК поступило первое заявление от кандидата
14:09
Кыргызстан использует только десятую часть потенциала в ЕАЭС