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Экономика

Артем Новиков обещает, что привилегированных предпринимателей больше не будет

В ближайшее время будет создана комиссия, которая займется кардинальными реформами в экономическом блоке страны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, сейчас одна из главных задач — восстановить доверие между населением, бизнесом и органами государственной власти. Нужно вернуть доверие международных партнеров, инвесторов к работе на нашем рынке и обеспечить стабильность и предсказуемость действий властей в ближайшей перспективе.

«Второй важный вопрос — создание равных, простых и понятных правил игры для предпринимателей на рынке Кыргызстана. Сейчас главная задача — обеспечить равную и конкурентную работу предпринимательского сектора», — подчеркнул Артем Новиков.

Все в курсе, какой дисбаланс складывался на рынке в предыдущие годы, когда у кого-то были более привилегированные правила игры, у кого-то менее.

Артем Новиков

«Надо исключить такие факторы, когда кто-то платит налоги, а кто-то занимается контрабандой или какими-то неправомерными действиями. Для решения этих вопросов правительством принят ряд мер по упрощению процедур ведения бизнеса, изменении подходов и концепции функционирования Налоговой службы, таможенных органов», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171413/
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