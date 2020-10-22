Сложившаяся ситуация не подорвала доверие к банкам, считает Артем Новиков

Банковский сектор играет огромную роль в восстановлении экономической активности в стране. Так заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на встрече с представителями банковской сферы.

«Сегодня ситуация в стране стабилизировалась. Государственные органы функционируют в полном объеме. Правительством предпринимаются максимальные усилия для обеспечения безопасности, гарантии и защиты предпринимательской деятельности. Нам важно сейчас с вами обсудить перспективы реализации программ государственной поддержки финансового сектора, льготного кредитования бизнеса, а также обеспечения необходимого уровня ликвидности банковского сектора и устойчивости финансовых институтов», — сказал Артем Новиков.

Первый вице-премьер-министр отметил, что необходимо объединить усилия для дальнейшего функционирования и развития банковского сектора и финансового рынка в целом.

«Я думаю, что население видит те усилия, которые предпринимает правительство, и надеюсь не произойдет никаких резких изменений. Правительство готово поддержать банковский сектор. Совместно с Национальным банком решается вопрос о возобновлении с ноября 2020 года программ по льготному кредитованию предпринимателей. Со своей стороны хотели бы попросить руководителей коммерческих банков активизировать работу по кредитованию предпринимателей и внедрению цифровых технологий с целью повышения качества обслуживания клиентов», — подчеркнул Артем Новиков.

Анализ показал, что сложившаяся ситуация не подорвала доверие людей к банковской системе, и в коммерческих банках не наблюдается большого оттока депозитной базы. Артем Новиков

Он добавил, что со сложившейся ситуацией у отдельных субъектов предпринимательства могли возникнуть проблемы с оплатой кредитов, и попросил руководителей банковского сектора по мере возможности пойти навстречу бизнесу в этом вопросе.