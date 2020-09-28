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Экономика

Интервенция не подействовала. Курс доллара остается высоким

Несмотря на проведенную Национальным банком интервенцию, курс доллара в Кыргызстане не снизился. Он по-прежнему остается на отметке, близкой к 80 сомам.

Сегодня американскую валюту покупают по 79,4-79,5 сома, а продают — по 79,75-79,8 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 79,4998 сома (рост — на 0,19 процента).

Российский рубль при этом продолжает дешеветь. Сегодня его покупают по 1-1,05 сома, а продают — по 1,03-1,04 сома. Официальный курс при этом составляет 1,0349 сома (рост — на 0,66 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166571/
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