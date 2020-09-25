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Экономика

На конкурс цифровых решений в борьбе с COVID-19 подано восемь заявок

На сегодня от компаний Кыргызстана подано восемь заявок на конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции, организованный Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По его данным, всего заявлены более 35 проектов. В том числе 1 — из Армении, 4 — из Беларуси, 12 — из Казахстана, 6 — из России и 5 — из Таджикистана.

«Прием заявок продолжится до 4 октября 2020 года. Участвовать может любая компания и (или) эксперт из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, обладающие компетенциями в сфере цифровой трансформации. Важно, чтобы предлагаемые цифровые решения имели высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство», — проинформировали в ЕАБР.

Отдельным плюсом при оценке проектов будет наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов. Победители конкурса получат финансирование на реализацию предложенных решений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166351/
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