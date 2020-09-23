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Экономика

ЕАЭС введет антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана и Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК. По ее данным, пошлина составит 16,18 процента для поставок алюминиевой ленты, произведенной в Азербайджане, и 13,14 процента — в Китае.
 
«Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — а сегодня это семь предприятий — при выравнивании уровня конкуренции благодаря введению меры полностью обеспечат потребности рынка», — отметил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Подпадающая под действие антидемпинговой пошлины алюминиевая лента используется, в частности, в строительной индустрии, в электротехнике, а также при изготовлении холодильных установок, теплообменников, радиаторов, жалюзи и рифленых листов для напольных покрытий. При этом мера не коснется продукции, предназначенной для производства алюминиевых банок. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
 

«Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато 7 мая 2019 года по результатам рассмотрения заявления, поданного Объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия. Расследование показало наличие демпингового импорта и причиненного им материального ущерба отрасли экономики государств-членов ЕАЭС», — подчеркнули в ЕЭК.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166046/
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