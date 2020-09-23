ЕАЭС введет антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана и Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК. По ее данным, пошлина составит 16,18 процента для поставок алюминиевой ленты, произведенной в Азербайджане, и 13,14 процента — в Китае.

«Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — а сегодня это семь предприятий — при выравнивании уровня конкуренции благодаря введению меры полностью обеспечат потребности рынка», — отметил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Подпадающая под действие антидемпинговой пошлины алюминиевая лента используется, в частности, в строительной индустрии, в электротехнике, а также при изготовлении холодильных установок, теплообменников, радиаторов, жалюзи и рифленых листов для напольных покрытий. При этом мера не коснется продукции, предназначенной для производства алюминиевых банок. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.