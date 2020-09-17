В ЕАЭС создадут оператора электронной торговли

Евразийская экономическая комиссия проведет отдельную встречу с потенциальными операторами трансграничной интернет-торговли. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, состоялось второе заседание рабочей группы высокого уровня по трансграничной электронной торговле. Представители ЕЭК и государств — членов Евразийского экономического союза обсудили вопросы создания и развития института операторов электронной торговли, проблематику деятельности бондовых складов, а также применение мер технического регулирования в рамках трансграничной электронной торговли.

Стороны подтвердили свое принципиальное согласие в формировании системного регулирования нового рынка. По итогам дискуссии решено провести отдельную встречу с потенциальными операторами внешней электронной торговли из числа компаний, работающих в странах союза.

«Комиссия заинтересована в максимально широком привлечении бизнеса к рассматриваемым нами сегодня вопросам в целях обеспечения наибольшего удобства для потребителей по скорости доставки и простоте оформления товаров», — отметил руководитель рабочей группы, член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.