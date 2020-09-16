В ЕАЭС введут маркировку молока, кефира, йогурта и других молочных продуктов

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) достиг принципиальных договоренностей о введении маркировки отдельных видов молочной продукции по мере готовности государств-членов. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии. По ее данным, обсуждение конкретных сроков, не ранее которых может быть введен запрет на оборот немаркированных товаров, сейчас завершается. Предполагаемые даты внедрения закреплены в проекте постановления правительства России, заявившего о готовности введения маркировки.

Согласно документу, проходящему этап общественного обсуждения, обязательную маркировку молока, сливок и мороженого со сроком хранения более 28 суток предполагается ввести с 20 января 2021 года.

«В отношении продукции меньшего срока годности, а также сгущенки, масла, сыра и творога маркировка может быть введена с 1 июля 2021-го. Что касается пахты, йогурта и кефира, то эта продукция может начать маркироваться в обязательном порядке с 1 октября 2021 года. Как ожидается, окончательное решение по этапам внедрения маркировки будет принято в ноябре», — говорится в сообщении.

При этом в ЕЭК подчеркивают, что расширение линейки маркируемых товаров влечет за собой дальнейшее сокращение «серой» продукции и фальсификата на рынке союза. А это с учетом социальной значимости молочной продукции позволит лучше обеспечивать безопасность и защиту прав наиболее уязвимых категорий граждан.