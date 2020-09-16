В ЕАЭС введут маркировку молока, кефира, йогурта и других молочных продуктов

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) достиг принципиальных договоренностей о введении маркировки отдельных видов молочной продукции по мере готовности государств-членов. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
По ее данным, обсуждение конкретных сроков, не ранее которых может быть введен запрет на оборот немаркированных товаров, сейчас завершается. Предполагаемые даты внедрения закреплены в проекте постановления правительства России, заявившего о готовности введения маркировки.
Согласно документу, проходящему этап общественного обсуждения, обязательную маркировку молока, сливок и мороженого со сроком хранения более 28 суток предполагается ввести с 20 января 2021 года.
«В отношении продукции меньшего срока годности, а также сгущенки, масла, сыра и творога маркировка может быть введена с 1 июля 2021-го. Что касается пахты, йогурта и кефира, то эта продукция может начать маркироваться в обязательном порядке с 1 октября 2021 года. Как ожидается, окончательное решение по этапам внедрения маркировки будет принято в ноябре», — говорится в сообщении.
При этом в ЕЭК подчеркивают, что расширение линейки маркируемых товаров влечет за собой дальнейшее сокращение «серой» продукции и фальсификата на рынке союза. А это с учетом социальной значимости молочной продукции позволит лучше обеспечивать безопасность и защиту прав наиболее уязвимых категорий граждан.
Напомним, что соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу 29 марта 2019 года. Соглашение является рамочным документом, определяющим основные правила введения единой маркировки в отношении согласованной группы товаров на территории союза. Одновременно документ определяет порядок введения маркировки: либо на территории всего союза, либо на национальном уровне. Но это возможно только после рассмотрения советом ЕЭК предложения о введении маркировки на всей территории союза и в случае, если советом комиссии не принято единогласного решения о введении маркировки на территории ЕАЭС либо на территории двух и более государств-членов при наличии договоренности введения по единым правилам.