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Экономика

В России ограничат ввоз автомобилей из Армении и Кыргызстана

Совет Евразийской экономической комиссии поручил правительствам стран Евразийского экономического союза обеспечить реализацию комплекса мер для решения проблемы с ввозимыми (ввезенными) в Россию транспортными средствами, зарегистрированными в Армении и Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

В частности, решено расширить обмен сведениями между таможенными органами стран Союза. Армении и Кыргызстану поручено предоставить информацию о ставке таможенной пошлины и размере уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов в отношении таких транспортных средств.

«Эта мера поможет ограничить ввоз на территорию России автомобилей для личного пользования из Армении и Кыргызстана, выпущенных в этих странах по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин, чем действующие в иных государствах — членах ЕАЭС. Наличие таких сведений также оградит граждан от покупки автомобилей у недобросовестных предпринимателей. Владельцы уже ввезенных транспортных средств смогут получить информацию о размере подлежащих доплате пошлин», — подчеркнули в ЕЭК.

В комиссии заверили, что страны Союза выразили готовность в обмене такой информацией уже сейчас, до прохождения соответствующих процедур в правительствах.

Напомним, что на сегодня из Армении и Кыргызстана на остальную таможенную территорию Союза, в том числе Россию, ввозятся (ввезены) автомобили, оформленные по пониженным ставкам таможенных пошлин и ставкам единого таможенного тарифа ЕАЭС.

В рамках присоединения к ЕАЭС для Армении и Кыргызстана был предусмотрен переходный период применения ставок таможенных пошлин, отличных от единого тарифа.

Армения с 1 января 2020 года начала применять ставки ввозных таможенных пошлин в отношении транспортных средств, установленные единым таможенным тарифом ЕАЭС. Но автомобили, приобретенные до 31 декабря 2019 года по пониженным ставкам и выпущенные в свободное обращение в период с 1 января по 1 мая 2020 года, в других странах Союза признаются иностранными товарами до тех пор, пока не будет уплачена разница.

«Только лица, постоянно проживающие в Армении, могут ввозить свои автомобили на территорию других стран Союза и пользоваться ими на период пребывания в этих странах без права их передачи иным лицам без необходимости доплаты таможенных платежей. Аналогичное правило действует в отношении автомобилей, ввезенных и выпущенных по пониженным ставкам в Кыргызстане», — напомнили в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164991/
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