В Кыргызстане заработают пункты учета товаров в рамках торговли с ЕАЭС

В Кыргызстане начнут функционировать пункты по учету товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, пункты будут работать в международных аэропортах «Манас» и «Ош», на железнодорожных станциях «Кара-Балта» (Жайылский район), «Аламедин» (Аламединский район), «Кара-Суу» (Кара-Суйский район), «Бишкек-1» (Бишкек).

«Импортеры, осуществляющие ввоз товаров железнодорожным или воздушным транспортом, обязаны будут произвести учет и фиксацию документов на импортируемый груз в пункте учета товаров для последующего администрирования и налогообложения», — подчеркнули в ГНС.