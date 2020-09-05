ЕАБР профинансирует цифровые проекты для борьбы с коронавирусом

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) объявил конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции на евразийском пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Участником конкурса может стать любая компания или эксперт из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. При этом должны быть компетенции в сфере цифровой трансформации.

«Основные требования — неравнодушие, стремление быть полезным в этот непростой период, готовность стремительно и эффективно воплощать в жизнь предлагаемые решения», — подчеркнули в ЕАБР.

К числу цифровых решений (технологии, инновации, мобильные приложения и другое) могут быть отнесены проекты в самых разных отраслях экономики и сферах общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий.

В банке отмечают: важно, чтобы решения имели высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство. Отдельным плюсом при оценке проектов будут наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов.

Победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может принять участие в финансировании или иной поддержке процесса масштабирования существующих и внедренных в отдельных странах и (или) отраслях решений.