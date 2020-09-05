17:31
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

ЕАБР профинансирует цифровые проекты для борьбы с коронавирусом

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) объявил конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции на евразийском пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Участником конкурса может стать любая компания или эксперт из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. При этом должны быть компетенции в сфере цифровой трансформации.

«Основные требования — неравнодушие, стремление быть полезным в этот непростой период, готовность стремительно и эффективно воплощать в жизнь предлагаемые решения», — подчеркнули в ЕАБР.

К числу цифровых решений (технологии, инновации, мобильные приложения и другое) могут быть отнесены проекты в самых разных отраслях экономики и сферах общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий.

В банке отмечают: важно, чтобы решения имели высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство. Отдельным плюсом при оценке проектов будут наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов.

Победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может принять участие в финансировании или иной поддержке процесса масштабирования существующих и внедренных в отдельных странах и (или) отраслях решений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164173/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Николай Подгузов: На нынешнем этапе интеграции актуальны проекты цифровизации
ЕАБР готов рассмотреть участие в финансировании проектов по импортозамещению
«Эйр Манас» собирается купить три самолета через Евразийский банк развития
Кыргызстан может получить кредит для бюджетной поддержки от Евразийского фонда
ЕФСР готов поддержать строительство систем водоснабжения в Кыргызстане
В «РСК Банке» могут смениться акционеры
На рассмотрении у ЕАБР находятся проекты из КР на $233 миллиона
ЕАБР хочет усилить работу с Нацбанком КР и Фондовой биржей
На рынок Кыргызстана готова зайти компания «Самрук Казына»
ЕАБР и Российско-Кыргызский фонд развития могут стать инвесторами «РСК Банка»
Популярные новости
Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная компания Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная компания
Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и&nbsp;почему не&nbsp;строят новые мощности Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и почему не строят новые мощности
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;августе налогов собрано на&nbsp;1,2 миллиарда сомов больше плана В Кыргызстане в августе налогов собрано на 1,2 миллиарда сомов больше плана
Доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь дорожает и&nbsp;приблизился к&nbsp;79&nbsp;сомам Доллар в Кыргызстане вновь дорожает и приблизился к 79 сомам
Бизнес
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
5 сентября, суббота
17:23
Микрофинансовая компания заставляет заемщиков платить дополнительные проценты Микрофинансовая компания заставляет заемщиков платить д...
16:21
ЕАБР профинансирует цифровые проекты для борьбы с коронавирусом
16:07
В Оше сбежавший из части солдат Сухопутных войск сам вернулся
16:00
Дорога Балыкчи — Корумду. ВИК нет, строительства дороги — тоже
15:47
Президент надеется, что в ЖК придет много партий, которые смогут дебатировать