До конца года в ЕАЭС завершат разработку системы поиска работы

До конца года будет разработана система поиска работы для стран ЕАЭС единого образца. Об этом говорится в отчете о реализации проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ» в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ представил на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. В ЕЭК уверены, что проект при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции.

В ЕЭК отмечают, что в результате запуска системы расширятся условия рынка труда.

Так, для граждан союза появятся новые возможности для трудоустройства как на территории своей страны, так и стран «пятерки»; для работодателей — расширение перечня площадок для поиска персонала; для государств-членов — внедрение современных и эффективных цифровых инструментов для развития рынка труда ЕАЭС.

«В ходе реализации проекта мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы мы отработали в полном объеме со странами Союза все замечания и предложения. Проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ»» при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции», — подчеркнул Гегам Варданян.