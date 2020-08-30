Детский депозит. Как отложить деньги на будущее ребенка и не прогадать

Многие родители заранее заботятся о создании базовой финансовой подушки. Для этого можно, например, использовать детский депозит. Мы поговорили со специалистами и изучили продукты, которые предлагают коммерческие банки.

1 Открыть детский депозит можно в любом финучреждении?

На самом деле нет. В Кыргызстане 23 банка. Но только в 13 есть специальный депозитный продукт, предназначенный именно для накопления средств на детей.

2 В каком банке самые выгодные условия размещения детского депозита? В каком банке самые выгодные условия размещения детского депозита?

Тут однозначного ответа нет. Все зависит от того, что важно именно для вас. Кому-то важна высокая ставка по депозиту, кому-то — длительный срок размещения или минимальный размер вклада. Мы собрали все данные по детским депозитам, чтобы вы могли изучить их и сделать выбор.

3 На какой срок и в какой валюте можно открыть депозит? На какой срок и в какой валюте можно открыть депозит?

Минимальный срок, который предлагают отечественные банки, — два года с возможностью дальнейшей пролонгации. Открыть депозит можно как в национальной, так и в иностранной валюте.

Помните, что ставки по депозитам в национальной валюте почти в три раза выше, чем в иностранной.

4 Почему такая разница?

Низкие ставки на депозиты в иностранной валюте — принципиальная позиция Национального банка, который устанавливает правила работы рынка. Делают это для того, чтобы снизить зависимость от доллара.

5 Не потеряю ли я доход, если размещу депозит в национальной валюте или, наоборот, в долларах?

Все зависит от роста цен в стране, то есть от уровня инфляции. Например, в 2019 году инфляция составила 3,1 процента, а средняя ставка по депозитам в национальной валюте — почти 11 процентов, в долларах — 3,2 процента.

Чем выше ставка по депозиту уровня инфляции, тем лучше.

Но это не значит, что не надо размещать депозиты в иностранной валюте. Ставки по ним практически равны или немного выше уровня инфляции. Это значит, что депозиты в долларах помогут вам избежать обесценивания денег.

6 Можно открыть сразу несколько депозитов в одном банке? Можно открыть сразу несколько депозитов в одном банке?

Нет. Правила таковы, что вы можете открыть только один детский депозит. Однако вы можете открыть по одному депозиту в разных банках и валюте.

7 Ставки зависят только от того, в какой валюте открыт депозит? Ставки зависят только от того, в какой валюте открыт депозит?

Нет. Чем дольше срок размещения депозита, тем выше процент. Так банки стимулируют клиентов размещать у них деньги на более длительный срок.

8 А не опасно размещать деньги в банке на такой длительный срок? Вдруг он «лопнет»? А не опасно размещать деньги в банке на такой длительный срок? Вдруг он «лопнет»?

В республике давно не было банкротства коммерческих банков. Даже если у того или иного финансово-кредитного учреждения возникнут проблемы, Нацбанк сделает все возможное, чтобы решить проблему и не доводить до банкротства.

9 Чтобы отложить деньги на будущее ребенка, обязательно открывать только детский депозит? Чтобы отложить деньги на будущее ребенка, обязательно открывать только детский депозит?

Конечно, нет. Детский депозит — это, по сути, накопительный вклад. У многих банков нет именно детских депозитов, но есть универсальные продукты, которые помогают копить деньги. И условия по ним могут оказаться даже выгоднее, чем специальный депозит.

Даже если вы выбрали банк и пришли открывать депозит, обязательно спросите у его сотрудника, есть ли более выгодные предложения.

Или самостоятельно изучите набор депозитных продуктов, которые есть в понравившемся вам банке. Возможно, вы найдете более удобный вариант.

10 А если все-таки финучреждение обанкротится, мне вернут деньги? А если все-таки финучреждение обанкротится, мне вернут деньги?

Да, но могут отдать не все. В Кыргызстане защищены депозиты до 200 тысяч сомов. Возврат денег гарантирует Агентство по защите депозитов.

Если вы вложили сумму более 200 тысяч сомов, то Агентство по защите депозитов не гарантирует возврат средств выше установленной суммы.

Если вы вложили деньги в иностранной валюте, Агентство по защите депозитов вернет вам деньги в национальной валюте, но также не более 200 тысяч сомов, рассчитанных по учетному курсу НБ КР на день гарантийного случая.

Сумму по депозиту, оформленному на ребенка, выплачивают законному представителю, указанному в договоре банковского вклада.

11 Речь только о самой сумме вклада или начисленные проценты тоже выплатят? Речь только о самой сумме вклада или начисленные проценты тоже выплатят?

Сумма до 200 тысяч сомов включает не только вклад, но и проценты по нему. Если вы положили в банк 190 тысяч сомов под 4 процента годовых на год, то к концу срока должны получить 197 тысяч 600 сомов.

В случае банкротства банка Агентство по защите депозитов гарантирует выплату 197 тысяч 600 сомов, то есть суммы вклада, включая начисленные проценты.

Начисляют проценты по ставке, указанной в договоре банковского вклада. Она не может быть выше учетной ставки Национального банка на дату наступления гарантийного случая.

Сейчас учетная ставка составляет 5 процентов. Поэтому если вы вложили деньги, к примеру, под 10 процентов годовых, то при наступлении гарантийного случая недополученный вами процент начислят по 5 процентов годовых.

Если у вас несколько депозитов в разных банках, то при наступлении гарантийного случая в каждом из них вы имеете право на компенсацию.