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Экономика

Коллегия ЕЭК рассмотрит устранение барьеров внутри ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии на своем заседании сегодня рассмотрит вопрос устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в повестке значатся вопросы внешнеэкономической деятельности, финансовой политики, таможенного и технического регулирования и ветеринарного контроля. Предлагается утвердить проекты решений совета ЕЭК, а также внести изменения в единые ветеринарные требования, в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений.

«Планируется внести изменения также в требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Проект решения предусматривает корректировку сроков применения отдельных методик выполнения измерений, включенных в перечень стандартов к техрегламенту», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163215/
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