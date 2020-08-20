10:44
USD 77.70
EUR 92.80
RUB 1.06
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/162920/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 августа
За выходные доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 августа
Доллар в Кыргызстане превысил отметку 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа
Доллар в Кыргызстане достиг отметки в 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 августа
За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 августа
Популярные новости
Рассчитать сумму налога на&nbsp;транспорт и&nbsp;жилье поможет калькулятор на&nbsp;сайте ГНС Рассчитать сумму налога на транспорт и жилье поможет калькулятор на сайте ГНС
Международные резервы Кыргызстана превысили $2,7 миллиарда Международные резервы Кыргызстана превысили $2,7 миллиарда
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 августа
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;17&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 августа
Бизнес
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
20 августа, четверг
10:22
Танковый биатлон: определились соперники команды военнослужащих Кыргызстана Танковый биатлон: определились соперники команды военно...
10:12
Суд по Историческому музею. Приговор первой инстанции оставлен в силе
10:12
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа
10:01
Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество этой зимой?
09:55
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?