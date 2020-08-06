11:23
USD 76.90
EUR 91.06
RUB 1.05
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 августа

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/161738/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 июля
Популярные новости
До&nbsp;сентября кыргызстанцам нужно уплатить налог на&nbsp;транспорт, жилье и&nbsp;землю До сентября кыргызстанцам нужно уплатить налог на транспорт, жилье и землю
В&nbsp;Кыргызстане предлагают внедрить налог на&nbsp;майнинг В Кыргызстане предлагают внедрить налог на майнинг
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;4&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 августа
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 августа
Бизнес
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
Айжан Чыныбаева о&nbsp;том, как преодолеть неравенство и&nbsp;насилие над женщинами Айжан Чыныбаева о том, как преодолеть неравенство и насилие над женщинами
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
6 августа, четверг
11:22
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 9 человек В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пнев...
11:19
В КР выявили 549 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 659
11:18
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 589 человек
11:12
В Бишкек из Москвы вернулись 150 кыргызстанцев
11:03
На 395 тысяч сомов оштрафовали в июле нарушителей санитарных правил