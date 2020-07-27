10:26
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 июля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/160777/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 июля
Популярные новости
Как выжить в&nbsp;период экономического кризиса: предприниматели делятся секретами Как выжить в период экономического кризиса: предприниматели делятся секретами
За&nbsp;месяц объем переводов от&nbsp;мигрантов вырос в&nbsp;два раза За месяц объем переводов от мигрантов вырос в два раза
Сроки сдачи налоговой отчетности продлили до&nbsp;октября Сроки сдачи налоговой отчетности продлили до октября
Кадамжайский сурьмяный комбинат признан банкротом. Нужен инвестор Кадамжайский сурьмяный комбинат признан банкротом. Нужен инвестор
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
27 июля, понедельник
10:10
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 ию...
09:35
Акылбек Осмоналиев назначен первым замом руководителя аппарата правительства
09:17
В вузы Кыргызстана после первого тура поступили 10 тысяч 927 абитуриентов
09:02
В Узбекистане вводится транспортный локаут
08:45
Пациентам с легкой формой внебольничной пневмонии капельницы не нужны
26 июля, воскресенье
21:30
Ученые создали дрон, способный летать как птица
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 июля: местами дожди