11:00
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 июля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/159485/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 июля
Обратный тренд. Доллар снова опустился ниже 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 июля
Доллар в Кыргызстане снова подорожал и превысил отметку в 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июля
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;11&nbsp;июля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 11 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 июля
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;14&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 июля
Нацбанк: Возвращение обычной практики работы банков с&nbsp;заемщиками преждевременно Нацбанк: Возвращение обычной практики работы банков с заемщиками преждевременно
Бизнес
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
15 июля, среда
10:53
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 ию...
10:52
Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Жангороз Каниметов
10:35
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13,2 миллиона человек
10:29
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 105 медиков
10:27
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 74 человека