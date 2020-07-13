Споры с налоговой. Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю добиться отмены штрафа

Благодаря вмешательству института бизнес-омбудсмена Государственная налоговая служба отменила начисленные ранее штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей.

Отмечается, что с запросом на консультацию обратился бизнесмен, занимающийся коммерческой деятельностью в сфере торговли. Причиной обращения послужил спор с Налоговой службой по вопросу исполнения налогового обязательства. В мае 2020 года представители ГНС осуществили проверку предпринимателя на предмет уплаты налога на основе патента.

По ее итогам бизнесмен был оштрафован в связи с отсутствием соответствующих платежей.

«Секретариат бизнес-омбудсмена провел анализ соответствующего законодательства и сделал запрос в государственный орган, осуществляющий налоговое администрирование. Представители госоргана, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и сотрудничества, пришли к выводу, что налоговая санкция должна быть пересмотрена. В итоге штрафные санкции были отменены», — рассказали в институте бизнес-омбудсмена.

Решение принято в связи с тем, что в законодательстве Кыргызстана предусмотрено освобождение от уплаты налоговых санкций и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств налогоплательщиком в результате обстоятельств непреодолимой силы за налоговые периоды с марта по июнь этого года.

В институте бизнес-омбудсмена подчеркивают, что продолжают предоставлять консультации, принимать жалобы предпринимателей и представителей бизнеса на действия и решения государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий государственного сектора через сайт и по телефону 0222911330.