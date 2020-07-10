10:37
USD 77.80
EUR 88.13
RUB 1.10
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 июля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158948/
просмотров: 612
Версия для печати
Материалы по теме
Обратный тренд. Доллар снова опустился ниже 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 июля
Доллар в Кыргызстане снова подорожал и превысил отметку в 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июля
Интервенция не помогла. Курс доллара приблизился к отметке 79 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июля
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 78 сомов
Популярные новости
Предприниматели требуют закрыть Орто-Сайский рынок на&nbsp;карантин Предприниматели требуют закрыть Орто-Сайский рынок на карантин
Нацбанк приостановил прием ветхих денег и&nbsp;продажу золотых слитков Нацбанк приостановил прием ветхих денег и продажу золотых слитков
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;8&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 июля
Бизнес
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
10 июля, пятница
10:27
Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая и...
10:26
В Бишкек из Новосибирска вернулись 192 кыргызстанца
10:21
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,2 миллиона человек
10:17
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 40 человек
10:15
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 80 медиков