Доллар в Кыргызстане снова подорожал и превысил отметку в 78 сомов

После недельного затишься доллар в Кыргызстане снова резко вырос в цене. Всего за сутки курс его продажи перевалил за отметку в 78 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 77,8-78,1 сома, а продают — по 78,2-78,6 сома. Всего за сутки она выросла в цене на 50 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 77,6875 сома (рост — на 0,61 процента).

Российский рубль остается стабильным. Сегодня его покупают по 1,075-1,089 сома, а продают — по 1,098-1,105 сома. Официальный курс составляет 1,0764 сома (падение — на 0,55 процента).