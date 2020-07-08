10:48
USD 77.69
EUR 87.52
RUB 1.08
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 июля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158678/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане снова подорожал и превысил отметку в 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июля
Интервенция не помогла. Курс доллара приблизился к отметке 79 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июля
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 июня
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 76 сомов
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;4&nbsp;июля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 4 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;4&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
Бизнес
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
8 июля, среда
10:42
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и ...
10:30
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 июля
10:26
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,7 миллиона человек
10:20
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен еще у 62 медиков
10:17
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 44 человека