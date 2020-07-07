11:57
USD 77.22
EUR 87.19
RUB 1.08
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158558/
просмотров: 582
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июля
Интервенция не помогла. Курс доллара приблизился к отметке 79 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июля
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 июня
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 76 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 июня
За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 50 тыйынов
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;4&nbsp;июля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 4 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков Коронавирус в Кыргызстане. Нацбанк приостановил инспекторские проверки банков
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;4&nbsp;июля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 июля
Бизнес
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
7 июля, вторник
11:43
В Москве скончался экс-посол России в Кыргызстане Валентин Власов В Москве скончался экс-посол России в Кыргызстане Вален...
11:33
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июля
11:27
В Бишкек из Екатеринбурга привезли 218 кыргызстанцев
11:11
Стационары в Бишкеке. Бизнесмены возмутились: МЧС приписывает себе их помощь
11:01
Фармакологический бизнес. Кому принадлежат крупнейшие аптеки Кыргызстана