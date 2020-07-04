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Экономика

Благодаря бизнес-омбудсмену предприниматель сэкономил более 200 тысяч сомов

Субъекту бизнеса удалось сохранить 272 тысячи сомов ранее уплаченных налогов после обращения к бизнес-омбудсмену. Об этом сообщили в пресс-службе защитника предпринимателей.

По его данным, у филиала ТОО «ПроЭМЭС» в Кыргызстане образовалась переплата по налогу на прибыль по итогам 2019 года. Организация обратилась в Налоговую с просьбой зачета образовавшейся суммы переплаты в счет погашения налоговой задолженности по другим видам налогов в размере 272 тысяч сомов.

Налоговый орган зачет не производил. Попытки решить вопрос в административном русле не увенчались успехом.

«Тогда представитель организации решил подать жалобу бизнес-омбудсмену. Через специальную форму на сайте был изложен предмет жалобы, приложены подтверждающие детали документы. Сотрудники института бизнес-омбудсмена изучили жалобу и связались с налоговым органом для выяснения обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

В результате ГНС произвела зачет излишне уплаченной суммы налога: 272 тысячи сомов были зачтены в счет погашения налоговой задолженности по другим видам налогов.

«Мы на себе ощутили защиту своих прав. Очень благодарны институту бизнес-омбудсмена за профессионализм и оперативность в решении нашего вопроса», — выразил благодарность руководитель организации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158302/
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